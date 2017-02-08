Антимонопольщики подозревают омскую фирму в сговоре на торгах

УФАС заподозрило в манипулировании на торгах омское предприятие, которое специализируется на услугах по сопровождению этой процедуры, сообщают «Коммерческие вести».

Деловое издание напоминает, что за согласованные действия на торгах (п. 2 ст. 11.1 Федерального закона «О защите конкуренции») по делу проходят восемь строительных подрядчиков. Антимонопольщики заинтересовались архивными торгами, которые проходили ещё в 2015 году. Для участия в аукционе тогда заявились 17 участников, при этом поступило всего два ценовых предложения, оба одинаковые и с одного IP-адреса.

Все опрошенные подрядчики отвергли подозрения антимонопольного органа. Генеральный директор предприятия, сопровождающего торги, пояснил, что они работают на рынке с 2012 года и имеют безупречную репутацию.

«Мы оказываем поддержку, когда к нам обращаются за помощью в сборе информации. Это просто помощь, а не “координация действий”, в которой нас подозревают», — цитирует гендиректора интернет-источник.

Рассмотрение дела продолжится 21 февраля.