Тенге начал ослабевать

При этом днем 7 февраля стоимость одного доллара составляла 323,26 тенге. Минимальная цена утром 8 февраля составила 323,9 тенге за доллар. Максимальная стоимость достигла 324,64 тенге за доллар.



Объем торгов составил 39,85 миллиона долларов. Нефть марки Brent на мировых рынках торгуется по 54,63 долларов за баррель. Стоит отметить, что 6 февраля нацвалюта укрепилась до 321,59 тенге, что стало рекордным показателем за минувший год.