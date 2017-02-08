Прокуратура проверила троицкий свинокомплекс из-за жалоб на вонь

Районная прокуратура совместно со специалистом филиала Центра гигиены и эпидемиологии провели лабораторные исследования атмосферного воздуха.

Согласно заключению экспертов, содержание сероводорода и аммиака в воздухе в норме. Однако в ходе проверки выяснилось, что в мясоперерабатывающей корпорации «Ромкор» не разработан проект санитарно-защитной зоны и не утверждены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.

Кроме того, отсутствует план производственного контроля, который должен включать в себя мероприятия по осуществлению лабораторных испытаний на границе санитарно-защитной зоны, а также в зоне влияния предприятия. Такой план позволил бы проводить оценку влияния производства на здоровье человека и его среду обитания.

По итогам проверки директору корпорации было внесено представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.