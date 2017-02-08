Отмена визового режима между Беларусью и Израилем позволила удвоить взаимные турпотоки — Скворцов

Этот факт особо отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов по итогам переговоров белорусской делегации во главе с заместителем министра спорта и туризма Михаилом Портным в Тель-Авиве.

«И белорусская, и израильская сторона демонстрируют заинтересованность в активизации сотрудничества, росте туристических обменов. Основа такого интереса, не в последнюю очередь, в том, что как Израиль для белорусов, так и Беларусь для израильтян — во многом близкие страны. Это объясняется глубокими историческими связями и многочисленными межчеловеческими контактами, — отметил дипломат. — Характерно, что в 2016 году взаимные туристические потоки между Беларусью и Израилем удвоились. Серьезную стимулирующую роль сыграл здесь прежде всего запуск безвизового режима между двумя странами».

5−8 февраля при содействии посольства проходит рабочий визит заместителя министра спорта и туризма Беларуси Михаила Портного в Израиль во главе делегации, принимающей участие в работе Международной средиземноморской туристической выставки в Тель-Авиве. Среди экспонентов национального информационного стенда — представители Национального агентства по туризму, управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, ОАО «Минотель», сервисного центра «Веста», УП «Белпрофсоюзкурорт», компании «Парадайз Трэвел», санаториев «Альфа-Радон» и «Озерный».

Во время работы выставки прошла презентация белорусских туристических возможностей.

Белорусские представители туристической отрасли традиционно участвуют в Средиземноморской ярмарке IMTM. При этом расширяется как круг экспонентов, так и перечень предлагаемых туристических услуг. В этом году во время выставки проведена широкая презентация потенциала Беларуси в этой сфере. В последние годы такие презентации носят региональный акцент — в прошлом году в фокусе была Брестская область с Беловежской пущей, в этом — Гродненский регион с Августовским каналом и другими достопримечательностями.

Состоялась также встреча Михаила Портного с министром туризма Израиля Яривом Левиным. Собеседники с удовлетворением отметили, что отмена визового режима между Беларусью и Израилем привела к значительному росту взаимных туристических потоков. В контексте обсуждения основных направлений дальнейшего развития связей между профильными ведомствами двух стран акцентирована актуальность возобновления работы совместного белорусско-израильского комитета по туризму.

На базе посольства прошла встреча замминистра с активом белорусской диаспоры. Кроме того, состоялись переговоры с руководством паломнической службы Русской духовной миссии в Иерусалиме, а также с израильскими инвесторами, заинтересованными в сотрудничестве в сфере реализации туристических проектов в Беларуси.

Михаил Портной посетил Нетанию, ознакомился с туристическим потенциалом города, провел переговоры с представителями руководства городского совета.

Кроме того, замминистра дал ряд интервью местным журналистам и вместе с директором Национального агентства по туризму Беларуси Вероникой Дорожко принял участие в прямом эфире программы «День», где было рассказано о перспективах двустороннего взаимодействия Беларуси и Израиля в туристической сфере.