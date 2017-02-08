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14:24 (мск), источник: Tengrinews

Границы Астаны изменили из-за Национального пантеона и расширения территории аэропорта

В Управлении земельных отношений столицы прокомментировали решение об изменении границ столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Руководитель управления заявил, что присоединяемые территории не имеют никакого отношения к каким-либо населенным пунктам.

«Присоединение данных земель обусловлено тем, что возникла необходимость расширения территории Международного аэропорта. В первую очередь его охранных зон, взлетно-посадочной полосы. Есть опасения по ЧС. В весенне-осенний период на данных территориях есть опасения подтопления. Поэтому необходимо принимать комплекс оперативных мероприятий», — пояснил руководитель Управления земельных отношений Астаны Назымбек Кенжебаев.

Он отметил, что основная площадь присоединяемых территорий — это 7 300 гектаров — в районе озера «Майбылак». Она будет отведена под нужды аэропорта.

«Также 959 гектаров — под Национальный пантеон, 460 гектаров земель под организацию и строительство нового городского кладбища (между 96 разъездом и трассой “Астана — Кокшетау”). Население города знает, что действующее кладбище переполнено, и оно подлежит консервации», — добавил руководитель управления.

Он также прокомментировал появившуюся информацию о том, что к Астане будут присоединены некоторые населенные пункты.

«Буквально после подписания Указа появилась информация, что к Астане присоединены все территории сельских округов Кабанбай батыра, Талапкерского сельского округа. Это не совсем правильно. Хочу сказать, официально заявить, что присоединяемые территории, они абсолютно свободные и никаких передач населенных пунктов с населением к городу Астана не производится», — подчеркнул Кенжебаев.

7 февраля Нурсултан Назарбаев постановил изменить границы Астаны. Соответствующий Указ опубликован на сайте Президента.

«В соответствии со статьей 9 закона РК от 8 декабря 1993 года “Об административно-территориальном устройстве РК” постановляю: изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектар согласно приложению к настоящему Указу», — ранее сообщила пресс-служба Акорды.

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