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14:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики

Через год.

Источник: УралИнформБюро

С 2018 года в рамках капитального ремонта многоквартирников в Свердловской области начнут обновлять газовое оборудование, сообщил «Уралинформбюро» глава министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

В первый год при участии «Екатеринбурггаза» в столице Урала обновят оборудование в 10 домах. Затем нововведение коснется других муниципалитетов.

Стоит отметить, что в 2016 году на Среднем Урале отремонтировали 1984 дома из 2,5 тысячи запланированных. На эти цели было потрачено порядка 5,2 миллиарда рублей.

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