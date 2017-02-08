В Башкирии Гострудинспекция вернула долги по зарплате 18 тысячам работникам
УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Гострудинспекция РБ помогла вернуть долги по зарплате 18 тысячам жителям республики на общую сумму 527 млн рублей.
УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Гострудинспекция РБ помогла вернуть долги по зарплате 18 тысячам жителям республики на общую сумму 527 млн рублей.
Об этом руководитель ведомства Татьяна Астрелина сообщила на брифинге в агентстве «Башинформ». «Но мы не гордимся этой цифрой, так как в таком благополучном регионе вообще не должно быть подобных проблем», — отметила она. Как пояснила чиновница, в стране нет закона, обязывающего предприятия отчитываться о задолженности по зарплате. Приблизительная статистика складывается из разных источников. Так, по данным ГТИ, на 1 января 2017 года долг по зарплате составляет 367 млн рублей. Региональное управление Росреестра дает цифры по зарплатным долгам
Из них две трети приходится на
«Задолженность по зарплате возникает не только в субъектах частного бизнеса, но и государственных и муниципальных предприятиях», — указала руководитель Гострудинспекции РБ. — «В 2016 году было 17 таких предприятий с общей задолженностью около 100 млн рублей, в основном это лесхозы, в числе должников также типография имени Дзержинского, которая признана банкротом, и кумертауское МУП “Стройзаказчик”, которое погасило основную часть задолженности».