Стало известно, зачем дорожники укладывали асфальт во время снега в Калининграде

Эти действия местные жители засняли с помощью мобильных телефонов, и опубликовали ролики в социальных сетях 7 февраля. По словам начальника отделения ГИБДД УМВД России по городу Калининграду Александра Вытнова, в данном случае действия дорожников нарушением называть не стоит.

«По улице Емельянова мною было выдано предписание, так как там были обнаружены многочисленные нарушения дорожного полотна, влияющие на безопасность движения. Было зарегистрировано ДТП, когда водитель автомобиля пробил колеса. Асфальт укладывается, как временный, то есть до весны. Предписание было выдано в понедельник и на устранение отведено трое суток. Если бы это предписание было исполнено к пятнице, то мы бы привлекли к ответственности. В данном случае то, что делал подрядчик, это нормально», — рассказал Александр Вытнов в эфире программы «30 минут» на телеканале «Россия1 — Калининград».

Глава городского отделения ГИБДД пояснил, что раньше ямы на дорогах на время заделывали плиткой. Но ведомство ходатайствовало за то, чтобы уйти от такой практики. Асфальтом дороже, однако, в первую очередь, речь идет о безопасности.

«Когда разрушалась плитка, камни попадали в стекла автомобилей», — уточнил Вытнов.

Александр Вытнов также рассказал, что все ролики так называемых народных корреспондентов, попадающие в сеть, тщательно изучаются. В случае выявления нарушения принимаются меры.