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15:42 (мск), источник: Ежедневник.by

Все меньше белорусов обращаются к государству за работой

В прошлом году в отделы занятости обратилось меньше человек, чем годом ранее. Понизилась также регистрация безработными.

Источник: Ежедневник.by

В прошлом году в отделы занятости за работой пришли 239,2 тыс. человек. Это на 4,6% меньше, чем годом ранее, сообщает Минтруда и соцзащиты.

Безработными зарегистрировались 167,6 тыс. человек. Всего в стране насчитывалось 211 тыс. безработных, работу нашли 159,8 тыс. При этом на бирже труда было зарегистрировано всего 35,3 тыс. безработных.

В Минтруда заявили, что спрос на рабочую силу в 2016 году повысился. Поступило на 36 тыс. вакансий больше, чем годом ранее. При этом немного снизился удельный вес рабочих специальностей — с 50,9% до 48,5%.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,5 до 1 безработного на одну вакансию.

По информации министерства, среди безработных больше всего было мужчин (23,3 тыс., или 66%). Средний возраст безработного в 2016 году составил 31,5 года.

Что касается образования, большинство безработных окончило профессионально-технические учреждения (32,5%), далее идет общее среднее (29,9%), среднее специальное и высшее (14,3% и 14,2%).

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