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18:49 (мск), источник: ivbg.ru

В Выборге продается крупнейшее здание в историческом центре

Продается крупнейшая коммерческая недвижимость Выборга. Бывший завод детских колясок, расположенный в историческом центе города, оценен в 550 млн рублей.

На продажу выставлена крупнейшая коммерческая недвижимость Выборга. Бывший завод детских колясок, расположенный в историческом центе города, владельцы оценили в 550 миллионов рублей.

Объявление на Avito размещено 1 февраля. Агентство ООО «Метры» сообщает, что торгово-развлекательный центр «Welkome», площадью свыше 12 тысяч м², продается за 550 млн руб. Это не только одно из крупнейших строений в исторической части города, но и самый крупный комплекс коммерческой недвижимости в Выборге. Напомним, Выборг является историческим поселением федерального значения и особо охраняемой зоной.

Источник: ivyborg.ru

Здание административно-складской оптовой торговой фирмы «Саво-Карьяла», являющееся выявленным объектом культурно-исторического наследия, построено в 1937 году по проекту финского архитектор Тойво Паатела. В советские годы в нем расположился завод детских колясок. Затем длительное время здание пустовало.

Источник: ivyborg.ru

Новый собственник у бывшего завода колясок появился приблизительно в 2010 году. Реконструкцию провели быстро, и уже к концу 2014 года громко заявили о приближающемся открытии. Планы были грандиозными. В новом, с современном торговом комплексе помимо модных магазинов должны были разместиться развлекательные центры, СПА-салоны, фитнес-залы, рестораны… Но открытие так и не состоялось.

Из источников, близких к собственникам здания, ivbg.ru стало известно, что попытки продать ТРЦ «Welkom» предпринимались уже неоднократно. Такое решение собствеником принято в связи с изменением экономической ситуации.

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