В Выборге продается крупнейшее здание в историческом центре
Продается крупнейшая коммерческая недвижимость Выборга. Бывший завод детских колясок, расположенный в историческом центе города, оценен в 550 млн рублей.
Продается крупнейшая коммерческая недвижимость Выборга. Бывший завод детских колясок, расположенный в историческом центе города, оценен в 550 млн рублей.
На продажу выставлена крупнейшая коммерческая недвижимость Выборга. Бывший завод детских колясок, расположенный в историческом центе города, владельцы оценили в 550 миллионов рублей.
Объявление на Avito размещено 1 февраля. Агентство ООО «Метры» сообщает, что
Здание
Новый собственник у бывшего завода колясок появился приблизительно в 2010 году. Реконструкцию провели быстро, и уже к концу 2014 года громко заявили о приближающемся открытии. Планы были грандиозными. В новом, с современном торговом комплексе помимо модных магазинов должны были разместиться развлекательные центры,
Из источников, близких к собственникам здания, ivbg.ru стало известно, что попытки продать ТРЦ «Welkom» предпринимались уже неоднократно. Такое решение собствеником принято в связи с изменением экономической ситуации.