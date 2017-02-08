Прокуратура требует снести ТЦ на ул. Киевской в Калининграде

Эта информация содержится в ответе прокуратуры активисту Михаилу Костяеву (документ опубликован на странице Костяева в Facebook).

По данным прокуратуры, арендатору участка было выдано разрешение на строительство двухэтажного здания, однако инвестор в итоге зарегистрировал право собственности на четырёхэтажное здание. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдавалось. «Проведённой проверкой установлено, что в целях регистрации прав в Управление [Росреестра] были представлены подложные документы», — указано в ответе прокуратуры.

Также проверкой установлено, что объект построен на участке, разрешённое использование которого не допускает строительства данного объекта, без получения разрешений и с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Прокурором вынесено 4 постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц по факту подделки и сбыта официальных документов, а также использования заведомо подложных документов.