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16:36 (мск), источник: Новый Калининград

Прокуратура требует снести ТЦ на ул. Киевской в Калининграде

Прокуратура Московского района Калининграда направила в суд исковое заявление с требованием признать торговый центр на улице Киевской, 91 самовольной постройкой и обязать владельца снести здание.

Источник: Новый Калининград

Эта информация содержится в ответе прокуратуры активисту Михаилу Костяеву (документ опубликован на странице Костяева в Facebook).

По данным прокуратуры, арендатору участка было выдано разрешение на строительство двухэтажного здания, однако инвестор в итоге зарегистрировал право собственности на четырёхэтажное здание. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдавалось. «Проведённой проверкой установлено, что в целях регистрации прав в Управление [Росреестра] были представлены подложные документы», — указано в ответе прокуратуры.

Также проверкой установлено, что объект построен на участке, разрешённое использование которого не допускает строительства данного объекта, без получения разрешений и с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Прокурором вынесено 4 постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц по факту подделки и сбыта официальных документов, а также использования заведомо подложных документов.

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