«Гринфлайт» не желает доделывать квартиры дольщиков «Академа»

8 февраля в Челябинске стартовали переговоры дольщиков «Гринфлайта» с руководством строительной компании. Согласно графику, до 15 марта состоятся 12 встреч, на которые приглашены владельцы квартир в 26 недостроенных домах, передает «Уралинформбюро».

«Встречи будут проходить в формате свободных дискуссий. У людей накопилось очень много вопросов по поводу внешнего наблюдения (введено в компании до марта 2017 года — прим.ред.), этапов строительства, возможных рисков. По всем темам руководство планирует дать ответы, что называется, из первых уст», — цитирует «Коммерсантъ» представителя застройщика.

По данным издания, дольщикам предложат заключить дополнительное соглашение к первоначальному договору. Документ предполагает отказ от чистовой отделки квартир, а также пересмотр сроков сдачи зданий при отказе от неустоек за это. Речи об изменении стоимости жилья при этом не идет.

Дольщики тем временем намерены нанять юриста, который будет представлять их интересы в рамках расследования уголовного дела о хищении 11 миллиардов рублей со счетов «Гринфлайта». На откуп защитнику также будет отдана разработка стратегии по достижению компромисса со всеми сторонами. Общими усилиями на оплату юридической помощи уже собрали около миллиона рублей.

Компания «Гринфлайт» навела на себя подозрения после заморозки ЖК «Академ Riverside» в центре Челябинска весной 2016 года. Прокурорская проверка выявила пропажу 6 миллиардов рублей со счетов застройщика. В ходе расследования уголовного дела ущерб возрос до 11 миллиардов.