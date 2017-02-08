В омском минстрое пояснили, что будет с дорогами, которые не доживут до мая

Общественники опасаются, что отремонтированные в 2016 году улицы не «доживут до мая». Такое мнение они высказали на обсуждении программы «Безопасные и качественные дороги Омской агломерации», которое проходило в минстрое.

«Если будут такие дороги, то, конечно, то они попадут под гарантии подрядной организации. Все эти компании у нас на счету, мы знаем, кто и где выполнял работы. Они не первый год работают и не собираются банкротиться. Гарантийные обязательства на верхний слой покрытия четыре года, на нижний слой — пять лет. В любом случае мы их найдём и заставим устранить за свой счёт все дефекты, которые будут в течение этого срока возникать», — заверил Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области.

Такая практика уже отработана на областных дорогах: ежегодно весной их объезжают специалисты, выявляют недочёты и заставляют подрядчиков принимать меры по их устранению. Администрация Омска должна применить этот опыт, когда растает снег.