МНС направит извещения на уплату сбора за неучастие в финансировании госрасходов за 2016 год до 1 октября

«МНС был поручен сбор средств от граждан, не принимавших участие в финансировании госрасходов. До 1 октября мы должны сформировать и направить извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов за 2016 год», — пояснил министр.

Сергей Наливайко сообщил, что по состоянию на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора за 2015 год, 44,5 тыс. граждан уплатили сбор, в бюджет поступило более Br13,4 млн. При этом 58 тыс. граждан освобождены от уплаты сбора.

«При выявлении людей, не участвующих в финансировании госрасходов, мы столкнулись с серьезными трудностями — обеспечить полный автоматизированный сбор информации о плательщиках не представлялось возможным по причинам либо отсутствия в ряде госорганов или организаций автоматизированного учета сведений, либо неполной и недостоверной информации в имеющихся базах данных. В ходе создания базы плательщиков сбора МНС дополнительно опросило и обработало сведения 80 тыс. организаций. С Министерством юстиции был проработан вопрос получения электронных сведений об умерших гражданах, с Министерством здравоохранения — о периоде временной нетрудоспособности в отношении неработающих и граждан и беременных женщин, с Министерством образования проделана масштабная работа по уточнению сведений об учащихся дневного отделения, сейчас прорабатывается вопрос с Госпогранкомитетом о получении сведений о пересечении гражданами государственной границы», — рассказал министр.

Срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год истекает 20 февраля 2017-го. Физическое лицо, получившее извещение на уплату сбора, вправе предоставить в налоговый орган документы и (или) пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора. Информация о гражданах, освобождающихся от уплаты сбора, размещена на сайте министерства в разделе «Сбор на финансирование государственных расходов».

Как сообщалось, за неуплату или несвоевременную уплату сбора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин (базовая величина сейчас составляет Br23). В таком случае составляется протокол и направляется на рассмотрение в суд, который принимает решение либо о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 2−4 БВ, либо о применении административного ареста. В случае применения административного ареста гражданин в обязательном порядке привлекается к общественно полезным работам. Если он отбудет взыскание в виде административного ареста с обязательным привлечением к труду, то сумма сбора считается уплаченной. Административный арест может налагаться на срок до 15 суток.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят 2 апреля 2015 года.