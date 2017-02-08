Стало известно, какие территории присоединили к Астане

«Эти изменения обусловлены тем, что возникла необходимость расширения территории международного аэропорта, в первую очередь его охранных и взлетно-посадочных зон», — сказал Кенжибаев.

По его словам, основная площадь присоединяемых земель составит 7300 га. Еще 959 га предназначены для национального пантеона, 460 га — для нового городского кладбища.

«Население знает, что действующие кладбище переполнено, оно подлежит консервации», — уточнил специалист.

По словам руководителя управления земельных отношений Астаны, речь в данном случае не идет о присоединении домов с жителями к территории города, пишет Sputnik Казахстан.

«Буквально после подписания указа появлялась информация, что к городу присоединены все территории Талапкерского сельского округа и Кабанбай батыра. Это не совсем правильно. Официально заявляю, что данные территории абсолютно свободные, передачи территории с населением к городу не производилось. В ближайшей перспективе подобных присоединений не предусмотрено. Речь идет о свободной территории, в районе аэропорта», — сказал Кенжебаев.

Напомним, ранее президент Казахстана подписал Указ об изменении границ Астаны.