Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
США ответили на сообщения о 20 минутах беседы Трампа с Тимошенко
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
«Нам известно, что это за люди»: ДНР об убийцах Гиви
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
15:52 (мск), источник: Nur.kz

Стало известно, какие территории присоединили к Астане

Стала известна причина расширения границ Астаны на 8719 гектаров. О ней рассказал глава управления земельных отношений Астаны Назымбек Кенжибаев, сообщает «NewTimes.kz».

Источник: Nur.kz

«Эти изменения обусловлены тем, что возникла необходимость расширения территории международного аэропорта, в первую очередь его охранных и взлетно-посадочных зон», — сказал Кенжибаев.

По его словам, основная площадь присоединяемых земель составит 7300 га. Еще 959 га предназначены для национального пантеона, 460 га — для нового городского кладбища.

«Население знает, что действующие кладбище переполнено, оно подлежит консервации», — уточнил специалист.

По словам руководителя управления земельных отношений Астаны, речь в данном случае не идет о присоединении домов с жителями к территории города, пишет Sputnik Казахстан.

«Буквально после подписания указа появлялась информация, что к городу присоединены все территории Талапкерского сельского округа и Кабанбай батыра. Это не совсем правильно. Официально заявляю, что данные территории абсолютно свободные, передачи территории с населением к городу не производилось. В ближайшей перспективе подобных присоединений не предусмотрено. Речь идет о свободной территории, в районе аэропорта», — сказал Кенжебаев.

Напомним, ранее президент Казахстана подписал Указ об изменении границ Астаны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
1000 тенге образца 2006 года станут недействительными с 1 марта (фото)
СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
Путин убежден в неизбежности прекрасного будущего России
Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Счетчики будут передавать показания автоматически
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь