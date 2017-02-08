В Ростове средняя цена за литр бензина АИ-92 составляет 36,48 рублей

В Краснодаре цена сложилась в размере 37,17 руб., в Майкопе — 37,73. Самая высокая цена зафиксирована в Симферополе — 38,93 руб.

В среднем цена за литр бензина АИ-95 в Ростове составила 39,17 руб., в Краснодаре — 40,17 руб., в Майкопе — 41,03 руб.

Цена за литр дизельного топлива в Ростове — 36,17 руб., в Краснодаре — 35,17 руб., в Майкопе — 36,07 руб.