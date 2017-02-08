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17:08 (мск), источник: Калининград.Ru

Крупин: Реконструкция Нижнего озера в Калининграде может начаться в мае

В мае 2017 года может начаться реконструкция Нижнего озера в областном центре. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал глава комитета архитектура и строительства Артур Крупин.

Источник: Калининград.Ru

По его словам, в рамках проекта по формированию городских пространств «КБ Стрелка» по заказу Минстроя разработало специальные стандарты по благоустройству территорий. Специалисты рассмотрели площадки в 40 городах, отобрав наиболее привлекательные.

«Приоритет отдавался городам, где пройдут матчи ЧМ-2018. В Калининграде было выбрано на 2017 год Нижнее озеро из-за близости к будущей фан-зоне», — отметил Крупин. Он уточнил, что ему неизвестно, кто именно «принимал решение в Москве».

До 1 марта министерство строительства должно определиться с выделением средств регионам. После этого нужно провести конкурс по выбору подрядчика.

«Таким образом, работы можно будет начать предположительно в мае. Это новый механизм, и все процедуры проводятся очень компактно и оперативно», — пояснил чиновник.

Ранее Крупин говорил о том, что конкретных планов по благоустройству этой территории пока нет, но «что-то делать будут».

Историко-культурную экспертизу Нижнего озера провёл калининградский архитектор Олег Васютин.

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