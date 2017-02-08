1000 тенге образца 2006 года станут недействительными с 1 марта

До указанной даты данные банкноты являются законным платежным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории Республики Казахстан без каких-либо ограничений.

Банкноты номиналом 1000 тенге 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального Банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении.

Затем в течение 12 месяцев — с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно — указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня.

Во всех филиалах Национального Банка РК банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года. Филиалы Национального Банка обменивают данные банкноты без взимания комиссии.

При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот, находящихся в обращении, влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства — в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства — в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

В случае возникновения вопросов граждан просят обращаться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам:

+7 (727) 2788 058, 2619−234, 2704−585 и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону +7 (727) 2704−569.