Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Нам известно, что это за люди»: ДНР об убийцах Гиви
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
15:48 (мск), источник: Nur.kz

1000 тенге образца 2006 года станут недействительными с 1 марта

Национальный Банк Республики Казахстан напоминает, что с 1 марта 2017 года банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года завершат свое хождение в обращении и перестанут быть платежным средством.

Источник: Nur.kz

До указанной даты данные банкноты являются законным платежным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории Республики Казахстан без каких-либо ограничений.

Банкноты номиналом 1000 тенге 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального Банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении.

Затем в течение 12 месяцев — с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно — указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня.

Во всех филиалах Национального Банка РК банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года. Филиалы Национального Банка обменивают данные банкноты без взимания комиссии.

При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот, находящихся в обращении, влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства — в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства — в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

В случае возникновения вопросов граждан просят обращаться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам:

+7 (727) 2788 058, 2619−234, 2704−585 и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону +7 (727) 2704−569.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
1000 тенге образца 2006 года станут недействительными с 1 марта (фото)
СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
Путин убежден в неизбежности прекрасного будущего России
Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Счетчики будут передавать показания автоматически
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь