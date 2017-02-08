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15:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году

Если все пойдет по плану.

Источник: УралИнформБюро

В этом году в Свердловской области будет капитально отремонтировано более 1,5 тысячи многоквартирных домов, рассказал «Уралинформбюро» министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Данная цифра предварительная. «По итогам конкурсов будет появляться экономия, которую мы также будем отторговывать», — пояснил министр.

Конкурсы уже проведены по 900 с лишним многоэтажкам.

Смирнов добавил, что ни один из подрядчиков, проваливших работу в 2016 году, не допущен к капремонту. В перечень организаций, которые соответствуют всем требованиям, входит 11 компаний.

Стоит отметить, что в 2016 году было обновлено почти 2 тысячи многоквартирников из 2,5 тысяч запланированных.

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