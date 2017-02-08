Строительство дороги-дублера на Левобережье Омска отложили до 2019 года

Дублер улицы 70 лет Октября и проспекта Комарова пройдет из-под сухого пролета моста имени 60-летия Победы в районе улицы 3-й Островской в сторону соединения с Крупской у гипермаркета OBI. Как ранее сообщал портал Om1.ru, проект прошел госэкспертизу, и департамент строительства надеялся начать его реализацию в 2017 году. Однако, как и было оговорено, все зависит от финансирования.

В результате будущая дорога вошла в программу «Безопасные и качественные дороги». Ее строительство планируют на 2019 год.

— На 2019 год стоит низовая дорога от Крупской до метромоста. Уже есть проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. 775 млн рублей — цена вопроса, — рассказал на сегодняшнем обсуждении планов по ремонту дорог начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов.