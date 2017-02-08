Строительство дороги-дублера на Левобережье Омска отложили до 2019 года
Ранее высказывались надежды, что уже в этом году начнется ее строительство при выделении средств.
Ранее высказывались надежды, что уже в этом году начнется ее строительство при выделении средств.
Дублер улицы 70 лет Октября и проспекта Комарова пройдет
В результате будущая дорога вошла в программу «Безопасные и качественные дороги». Ее строительство планируют на 2019 год.
— На 2019 год стоит низовая дорога от Крупской до метромоста. Уже есть
Добавим, трасса с неблагозвучным прозвищем «кишка»