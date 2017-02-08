В Ростовской области на новый режим работы перевели более тысячи касс

В Ростовской области уже зарегистрировано 1009 касс, которые передают данные в налоговые органы в режиме онлайн, сообщил руководитель УФНС РФ по региону Дмитрий Фотинов.

По его словам, зарегистрировать технику по старым правилам нельзя с 1 февраля.

«Новый порядок позволит обеспечить прозрачность расчетов и легализацию рынка торговли и услуг», — отметил Дмитрий Фотинов.

Кассовая техника нового поколения передает данные обо всех совершаемых операциях в налоговые органы в режиме реального времени. Кроме того, онлайн-кассы предоставляют возможность покупателям получить кассовый чек в электронном виде, по просьбе он может быть направлен на электронную почту или номер мобильного телефона. Через бесплатное мобильное приложение покупатель также сможет проверить легитимность своей покупки, использую QR-код на чеке.