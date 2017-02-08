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17:28 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области на новый режим работы перевели более тысячи касс

До 1 июля 2017 года вся контрольно-кассовая техника должна быть заменена или модернизирована для работы в новом режиме.

В Ростовской области уже зарегистрировано 1009 касс, которые передают данные в налоговые органы в режиме онлайн, сообщил руководитель УФНС РФ по региону Дмитрий Фотинов.

По его словам, зарегистрировать технику по старым правилам нельзя с 1 февраля.

«Новый порядок позволит обеспечить прозрачность расчетов и легализацию рынка торговли и услуг», — отметил Дмитрий Фотинов.

Кассовая техника нового поколения передает данные обо всех совершаемых операциях в налоговые органы в режиме реального времени. Кроме того, онлайн-кассы предоставляют возможность покупателям получить кассовый чек в электронном виде, по просьбе он может быть направлен на электронную почту или номер мобильного телефона. Через бесплатное мобильное приложение покупатель также сможет проверить легитимность своей покупки, использую QR-код на чеке.

Как добавил Дмитрий Фотинов, перейти на новый режим работы до 1 июля должны более 33 тысяч единиц контрольно-кассовой техники в Ростовской области.

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