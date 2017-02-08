В Ростовской области на новый режим работы перевели более тысячи касс
До 1 июля 2017 года вся
До 1 июля 2017 года вся
В Ростовской области уже зарегистрировано 1009 касс, которые передают данные в налоговые органы в режиме онлайн, сообщил руководитель УФНС РФ по региону Дмитрий Фотинов.
По его словам, зарегистрировать технику по старым правилам нельзя с 1 февраля.
«Новый порядок позволит обеспечить прозрачность расчетов и легализацию рынка торговли и услуг», — отметил Дмитрий Фотинов.
Кассовая техника нового поколения передает данные обо всех совершаемых операциях в налоговые органы в режиме реального времени. Кроме того,
Как добавил Дмитрий Фотинов, перейти на новый режим работы до 1 июля должны более 33 тысяч единиц