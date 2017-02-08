Правительство области намерено снизить размер прожиточного минимума

Величину прожиточного минимума в Калининградской области за четвертый квартал 2016 года в расчете на душу населения предлагается установить в размере 9948 рублей (за третий квартал он составлял 10153 рубля), для трудоспособного населения — 10680 рублей (на 218 рублей ниже), пенсионеров — 8183 рублей (на 142 рубля ниже), детей — 9509 рублей (на 244 рубля ниже).

Напомним, в предыдущем квартале правительство Калининградской области также снижало размер прожиточного минимума. Его средний размер составлял 10153 рубля — на 80 рублей меньше, чем за второй квартал.

Как ранее поясняли корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в министерстве социальной политики, величина прожиточного минимума рассчитывается на основании цен, фактически сложившихся в учетном квартале. Подобный расчёт министерство соцполитики делает каждый квартал, ориентируясь на региональный закон «О продуктовой корзине». В зависимости от прожиточного минимума определяется, является ли семья малоимущей.

Напомним также, с 1 января 2017 года вступили в силу поправки к региональным законам, которые касаются компенсаций родительской платы за детские сады и единовременных пособий на рождение ребёнка. В Калининградской области вводится так называемый принцип адресности при начислении компенсаций родительской платы за детсад — их будут выплачивать только тем семьям, среднедушевые доходы которых ниже прожиточного минимума. Единовременное областное пособие при рождении ребенка будет выплачиваться семьям, у которых ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов. Ранее эти выплаты получали все семьи, независимо от доходов.