Ремонт Юбилейного моста оставили на 2019−2020 годы

Капитальный ремонт Юбилейного моста, перекинутого через Омь в центре Омска, планировалось провести в стилистике улицы Ленина, первую часть которой — Любинский проспект — «ИдеалСтрой» на средства «Газпрома» реконструировал в прошлом году, а второй — от моста до Ленинградской площади — компания займется в 2017-м, чтобы создать единый образ улицы.

В начале этого года представитель городского департамента строительства Сергей Жуков рассказал, что для проведения работ потребуется 320 млн рублей, заканчивается подготовка проектно-сметной документации. Сроки исполнения оцениваются в 12−14 месяцев, но при этом начало ремонта специалист точно не стал прогнозировать, заметив, что все зависит от финансирования.

— После получения положительного решения экспертизы мы планируем в этом году начать работы в случае получения финансирования. Если начнем в середине 2017 года, то закончим в 2018-м, — пояснял ранее Жуков.

Сегодня, 8 февраля, на обсуждении планов ремонта дорог по программе «Безопасные и качественные дороги», рассчитанной до 2025 года, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов пролил немного света на вопрос.

— На 2019−2020 годы стоит капитальный ремонт Юбилейного моста. Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу, — сообщил Христолюбов.

Напомним, в апреле 2016 года омичи серьезно обеспокоились, заметив трещины и проседание на мосту. Тогда специалисты заявили, что действительно ремонт нужен, но опасности для горожан нет. Однако бывший гендиректор «Мостовика» Олег Шишов в соцсети написал, что мост уже давно находится в аварийном состоянии, а опасен он из-за старых арматур.

Вслед за этим власти, выделив 4,35 млн рублей на подготовку документации по капитальному ремонту, провели испытания технического состояния объекта. Оказалось, мост разрушают воды Омки. Было решено ремонт провести, но точные сроки не назывались. Ранее сообщалось, что региональное правительство направит на реконструкцию 150 млн рублей, а также 800 тысяч рублей планировали получить в департаменте финансов администрации Омска по федеральному траншу.