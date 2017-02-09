Роскосмос проведет комплексный аудит Воронежского мехзавода
Эксперты разработают план развития завода после перехода под управление «Энергомаша».
Эксперты разработают план развития завода после перехода под управление «Энергомаша».
Специалисты госкорпорации «Роскосмос» и
После аудита специалисты разработают план развития ВМЗ, а также Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА). Воронежский мехзавод перейдет под управление «Энергомаша» в первой половине 2017 года. Мера должна помочь вывести из кризиса предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозившие пусковую программу «Протона». КБХА передали под управление
— Вхождение ВМЗ в структуру «Энергомаша» запланировали еще на этапе формирования интегрированной структуры. Но, в отличие от КБХА, завод должен был быть включен в интеграцию уже после акционирования
Арбузов отметил, что особенно важно «снять ту социальную напряженность, которая существует в недрах предприятия». Руководство завода сделает изменения при развитии завода «максимально прозрачными» (чтобы «не будоражить умы сотрудников» и сохранить коллектив) и поспособствует росту зарплаты. Гендиректор «Энергомаша» назвал одной из важных задач развития ВМЗ оценку перспектив по производству ракетных двигателей.
— У нас есть полное представление о состоянии дел в производстве гражданской продукции на других предприятиях ракетного двигателестроения. На основании этой информации мы приложим все усилия по развитию ВМЗ. Место завода в общей структуре кооперации по производству жидкостных ракетных двигателей определят с учетом самых развитых компетенций завода, — сообщил Игорь Арбузов.
Контекст
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