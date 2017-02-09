Роскосмос проведет комплексный аудит Воронежского мехзавода

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» и научно-производственного объединения «Энергомаш» проведут комплексный аудит Воронежского мехзавода (ВМЗ), выпускающего двигатели для ракет-носителей типа «Союз» и «Протон». Проверку проведут в течение двух-трех месяцев, сообщила пресс-служба завода в среду, 8 февраля. Эксперты изучат финансовую и закупочную деятельность, системы технологии и производства, эффективность системы менеджмента и кадровой политики.

После аудита специалисты разработают план развития ВМЗ, а также Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА). Воронежский мехзавод перейдет под управление «Энергомаша» в первой половине 2017 года. Мера должна помочь вывести из кризиса предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозившие пусковую программу «Протона». КБХА передали под управление научно-производственного объединения еще в 2015 году.

— Вхождение ВМЗ в структуру «Энергомаша» запланировали еще на этапе формирования интегрированной структуры. Но, в отличие от КБХА, завод должен был быть включен в интеграцию уже после акционирования научно-производственного центра имени Хруничева (ВМЗ входит в состав этого центра — РИА «Воронеж»). Сейчас принято решение о реализации этих намерений по ускоренной процедуре, — процитировала гендиректора «Энергомаша» Игоря Арбузова пресс-служба ВМЗ.

Арбузов отметил, что особенно важно «снять ту социальную напряженность, которая существует в недрах предприятия». Руководство завода сделает изменения при развитии завода «максимально прозрачными» (чтобы «не будоражить умы сотрудников» и сохранить коллектив) и поспособствует росту зарплаты. Гендиректор «Энергомаша» назвал одной из важных задач развития ВМЗ оценку перспектив по производству ракетных двигателей.

— У нас есть полное представление о состоянии дел в производстве гражданской продукции на других предприятиях ракетного двигателестроения. На основании этой информации мы приложим все усилия по развитию ВМЗ. Место завода в общей структуре кооперации по производству жидкостных ракетных двигателей определят с учетом самых развитых компетенций завода, — сообщил Игорь Арбузов.

Контекст

За последние годы произошло несколько аварий, связанных с ошибками воронежских конструкторов. В мае 2015 года с космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «МексСат-1». На 497 секунде у аппарата отказал двигатель третьей ступени, выпущенный в 2013 году на Воронежском мехзаводе. Крушение «Протона» с воронежским двигателем обошлось бюджету в 57 млн рублей. По факту аварии возбудили уголовное дело. Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров заявил об увольнении гендиректора КБХА, где был разработан двигатель. Комаров связал увольнение с аварией «Протона».

Космический корабль «Прогресс МС-04» потерпел крушение в 2016 году из-за производственного дефекта воронежского двигателя. Гендиректор ВМЗ Иван Коптев уволился в связи с «неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции».