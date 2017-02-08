НБУ начинает стресс-тестирование 33 банков
Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что общая картина состояния новой группы банков регулятору
Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что общая картина состояния новой группы банков регулятору
КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины начнет
Она напомнила, что Нацбанк уже провел диагностику 60 крупнейших банков, на которые приходится 98% активов банковской системы.
«Со следующей недели мы начнем диагностику следующих 33 банков, по размеру небольших, на которые приходится 2% активов. Я надеюсь, что результаты будут не хуже, хотя в этой группе есть банки, которые почти не работают, и, по моим ожиданиям, они этот диагностический экзамен не сдадут», — отметила она, сообщает УНИАН.
По ее словам, общая картина состояния этой группы банков регулятору
«К сентябрю мы уже будем иметь диагноз и приговор», — добавила Рожкова.
Напомним, ранее Рожкова заявила, что на украинском рынке остаются пять проблемных банков, что не является критичным для финансовой системы.