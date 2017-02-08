Правительство установило повышающие коэффициенты к тарифной ставке для роста зарплаты бюджетников

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 февраля 2017 года № 100, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Повышающие коэффициенты устанавливаются в 2017 году за счет средств республиканского и местных бюджетов, высвободившихся в результате реализации мероприятий по оптимизации структуры и численности работников бюджетных организаций и иных организаций, а также экономии иных бюджетных средств, предусмотренных на функционирование бюджетных организаций и иных организаций, в пределах средств по бюджетной смете расходов, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг (в части расходов на оплату потребления газа, тепловой и электрической энергии) и капитальных расходов.