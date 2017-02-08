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19:00 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежский аэровокзал модернизируют

Новый дизайн воздушной гавани могут выбрать сами пассажиры.

Источник: Время Воронежа

Воронежский аэропорт намерен начать строительство нового пассажирского терминала в 2018 году. Таким будет следующий этап модернизации.

Необходимость работ в пресс-службе аэропорта объяснили изменениями, которые произошли за последние два года. В частности, увеличился пассажиропоток, список партнёров пополнился крупными российскими и иностранными авиакомпаниями, реконструированы перрон и рулежные дорожки, освоено новое направления — авиационные грузоперевозки.

— Аэропорт выходит на новый уровень развития. Планируется значительно расширить географию полётов и создать максимально комфортные условия для авиакомпания, туроператоров и пассажиров, — добавили в пресс-службе аэропорта.

Уже разработан проект будущего аэровокзала. Санкт-Петербургская компания «Сигни групп» представила две возможные концепции. Сейчас на официальном сайте аэропорта проводится опрос. Пассажиры могут выбрать, какой вариант наиболее приемлем.

Автор: Евгения Ольминская.

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