Воронежский аэровокзал модернизируют
Новый дизайн воздушной гавани могут выбрать сами пассажиры.
Новый дизайн воздушной гавани могут выбрать сами пассажиры.
Воронежский аэропорт намерен начать строительство нового пассажирского терминала в 2018 году. Таким будет следующий этап модернизации.
Необходимость работ в
— Аэропорт выходит на новый уровень развития. Планируется значительно расширить географию полётов и создать максимально комфортные условия для авиакомпания, туроператоров и пассажиров, — добавили в
Уже разработан проект будущего аэровокзала.
Автор: Евгения Ольминская.