Воронежский аэровокзал модернизируют

Воронежский аэропорт намерен начать строительство нового пассажирского терминала в 2018 году. Таким будет следующий этап модернизации.

Необходимость работ в пресс-службе аэропорта объяснили изменениями, которые произошли за последние два года. В частности, увеличился пассажиропоток, список партнёров пополнился крупными российскими и иностранными авиакомпаниями, реконструированы перрон и рулежные дорожки, освоено новое направления — авиационные грузоперевозки.

— Аэропорт выходит на новый уровень развития. Планируется значительно расширить географию полётов и создать максимально комфортные условия для авиакомпания, туроператоров и пассажиров, — добавили в пресс-службе аэропорта.

Уже разработан проект будущего аэровокзала. Санкт-Петербургская компания «Сигни групп» представила две возможные концепции. Сейчас на официальном сайте аэропорта проводится опрос. Пассажиры могут выбрать, какой вариант наиболее приемлем.

Автор: Евгения Ольминская.