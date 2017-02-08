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22:22 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале выросло количество дел о банкротстве физлиц

По данным Арбитражного суда Свердловской области, число дел о банкротстве физических лиц в регионе в прошлом году выросло более чем в три раза.

В 2015-м, когда регламентирующий процедуру федеральный закон только вступил в силу, суд рассмотрел лишь 266 заявлений, в 2016-м же — 852.

— Из всех поданных в прошлом году заявлений 654 поступили от должников, 189 — от кредиторов и лишь девять — от уполномоченных органов власти, — рассказал зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.

Напомним, с октября 2015 года любой гражданин, имеющий задолженность более 500 тысяч рублей и не платящий кредиторам свыше трех месяцев, имеет право обратиться в арбитраж для признания себя банкротом. При этом он должен заплатить госпошлину и перевести на счет суда вознаграждение финансовому управляющему. Госпошлина раньше была равна 6000 рублей, но с 1 января 2017 года ее уменьшили в 20 раз, до 300 рублей. А вот вознаграждение, наоборот, выросло — с 10 до 25 тысяч рублей. Для многих потенциальных банкротов эта сумма очень велика.

Для управляющих же она слишком мала: при самом скромном подсчете затраты на проведение одной процедуры банкротства составляют 30−40 тысяч рублей. Поэтому, как рассказал «РГ» президент Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Михаил Сачев, за сопровождение процедуры банкротства физлиц члены СРО зачастую берутся с большой неохотой. Чуть проще с делами, связанными с долгами по ипотеке: после реализации квартир должников управляющие получают дополнительно семь процентов от стоимости имущества. Но, если бы сопутствующие расходы были меньше, считает Сачев, число банкротов могло бы еще вырасти.

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