Кубанские курорты обеспечат товарами местных производителей

Одна из основных задач — наладить взаимодействие местных предприятий с организациями санаторно-курортного комплекса Кубани. Авторы указывают, что хотят помочь местному бизнесу дойти до потребителя.

В программу дорожной карты включены выставки, форумы, круглые столы и семинары для предпринимателей. Всего в этом году запланировано около 30 мероприятий. В планах также создать на побережье сеть оптовых логистических центров, которые помогут снизить издержки по доставке продукции, сообщает радио «Вести. ФМ Кубань».