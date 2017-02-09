Кубанские курорты обеспечат товарами местных производителей
Кубанским товарам помогут добраться до курортов региона. Для этой цели разработали специальную дорожную карту, о которой рассказали на международной туристкой выставке в Анапе.
Кубанским товарам помогут добраться до курортов региона. Для этой цели разработали специальную дорожную карту, о которой рассказали на международной туристкой выставке в Анапе.
Одна из основных задач — наладить взаимодействие местных предприятий с организациями
В программу дорожной карты включены выставки, форумы, круглые столы и семинары для предпринимателей. Всего в этом году запланировано около 30 мероприятий. В планах также создать на побережье сеть оптовых логистических центров, которые помогут снизить издержки по доставке продукции, сообщает радио «Вести. ФМ Кубань».