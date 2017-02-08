Россельхознадзор смягчил решение о запрете ввоза мяса птицы из Европы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Россельхознадзор уточнил решение о запрете ввоза мяса птицы из 15 стран Европы и с 8 февраля смягчил его. Как сообщается в материалах службы, с 8 февраля запрет не распространяется на поставки готовой птицеводческой продукции при условии, что она была подвержена обработке, обеспечивающей разрушение вируса гриппа птиц.

Ограничение на другие виды продукции и корма сохраняются.

Это относится к продукции Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Ранее Россельхознадзор сообщал о запрете с 6 февраля поставок мяса птицы, птицеводческой продукции, кормов для птиц и бывшего в употреблении оборудования для убоя и разделки птицы из указанных стран в связи с распространением на их территориях высокопатогенного гриппа птиц.

В настоящее время ввоз птицеводческой продукции из ЕС в РФ запрещен российским продовольственным эмбарго. В случае снятия этого ограничения продолжит действовать запрет Россельхознадзора, не позволяющий ввозить в страну опасную продукцию.