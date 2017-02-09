Волгоградского депутата удивил износ сетей водоснабжения
Серьёзный износ сетей, которые ждут ремонта уже десятки лет, стал причиной очередного прорыва водовода.
Серьёзный износ сетей, которые ждут ремонта уже десятки лет, стал причиной очередного прорыва водовода.
Труба диаметром 100 мм, давшая течь, оставила без воды 147 домов. Благодаря оперативной реакции коммунальных служб на данный момент в 144 дома воду уже вернули.
Три частных домовладения ещё ожидают завершения ремонта. Это жители домов 52, 55 и 57 по улице Диккенса. Среди них есть и коттедж депутата Волгоградской областной Думы Владимира Ефимова. Именно благодаря этому рядовая авария прославилась даже за пределами региона.
Оставшись без воды, депутат пожаловался в СМИ, заявив, что
Добавим, что на нестандартный подход народного избранника обратили внимание не только СМИ, но и пользователи соцсетей, которые,
Владимир Ефимов по неизвестным нам причинам помощи у людей просить не стал, но зато прекрасно отметился на страницах целого ряда интернет изданий со своей трогательной историей заботливого главы семьи.