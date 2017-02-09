Волгоградского депутата удивил износ сетей водоснабжения

Труба диаметром 100 мм, давшая течь, оставила без воды 147 домов. Благодаря оперативной реакции коммунальных служб на данный момент в 144 дома воду уже вернули.

Три частных домовладения ещё ожидают завершения ремонта. Это жители домов 52, 55 и 57 по улице Диккенса. Среди них есть и коттедж депутата Волгоградской областной Думы Владимира Ефимова. Именно благодаря этому рядовая авария прославилась даже за пределами региона.

Оставшись без воды, депутат пожаловался в СМИ, заявив, что из-за необходимости обеспечить жену и двоих малолетних детей водой ему пришлось топить снег на плите. Более того, это послужило ещё и «уважительной причиной» отсутствия депутата на заседании комитета по бюджету и срыву командировки в Москву. Кстати, цели поездки редакции выяснить не удалось.

Добавим, что на нестандартный подход народного избранника обратили внимание не только СМИ, но и пользователи соцсетей, которые, во-первых, удивились запоздалой реакции нардепа, а во-вторых, посоветовали обладателю мандата обратиться к соседям, т.к. буквально в нескольких метрах от него, на близлежащей улице, вода была.

Владимир Ефимов по неизвестным нам причинам помощи у людей просить не стал, но зато прекрасно отметился на страницах целого ряда интернет изданий со своей трогательной историей заботливого главы семьи.