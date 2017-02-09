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11:34 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградского депутата удивил износ сетей водоснабжения

Серьёзный износ сетей, которые ждут ремонта уже десятки лет, стал причиной очередного прорыва водовода.

Труба диаметром 100 мм, давшая течь, оставила без воды 147 домов. Благодаря оперативной реакции коммунальных служб на данный момент в 144 дома воду уже вернули.

Три частных домовладения ещё ожидают завершения ремонта. Это жители домов 52, 55 и 57 по улице Диккенса. Среди них есть и коттедж депутата Волгоградской областной Думы Владимира Ефимова. Именно благодаря этому рядовая авария прославилась даже за пределами региона.

Оставшись без воды, депутат пожаловался в СМИ, заявив, что из-за необходимости обеспечить жену и двоих малолетних детей водой ему пришлось топить снег на плите. Более того, это послужило ещё и «уважительной причиной» отсутствия депутата на заседании комитета по бюджету и срыву командировки в Москву. Кстати, цели поездки редакции выяснить не удалось.

Добавим, что на нестандартный подход народного избранника обратили внимание не только СМИ, но и пользователи соцсетей, которые, во-первых, удивились запоздалой реакции нардепа, а во-вторых, посоветовали обладателю мандата обратиться к соседям, т.к. буквально в нескольких метрах от него, на близлежащей улице, вода была.

Владимир Ефимов по неизвестным нам причинам помощи у людей просить не стал, но зато прекрасно отметился на страницах целого ряда интернет изданий со своей трогательной историей заботливого главы семьи.

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