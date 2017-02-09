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00:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Россельхознадзор не пропустил в Украину 20 тонн рыбы

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, инспекторы не пропустили в Украину 20 тонн замороженной рыбы в связи с нарушениями правил маркировки.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Россельхознадзор не пропустил в Украину 20 тонн замороженной рыбы из-за нарушений правил маркировки.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

«В пункте ветеринарного оформления “Ростов-на-Дону” инспекторами отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на государственной границе РФ и транспорте в связи с нарушениями правил маркировки была приостановлена погрузка подконтрольного груза (рыба замороженная, общим весом 20 тонн) для экспортной перевозки на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора принято решение о запрете выпуска поднадзорного груза.

Напомним, в конце января в Украине предотвратили ввоз 350 т зараженных цитрусовых из Турции.

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