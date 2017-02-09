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07:08 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На что белорусы чаще берут кредиты и почему банки ужесточают правила выдачи займов?

Что делать, когда хочется новенький телефон, квартиру, машину, отдых на морском берегу, а денег не хватает? Реклама советует купить мечту в рассрочку или оформить кредит. Вот только белорусы, в отличие от американцев, европейцев, японцев или даже ближайших соседей, в вопросах жизни в долг оказались гораздо сдержаннее.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По статистике, количество кредитополучателей в стране традиционно держится на уровне 20—25%. Более того, по заверению банкиров, число проблемных клиентов у нас минимальное. На что наши граждане чаще всего берут взаймы и почему финучреждения ужесточают правила выдачи займов — разбираемся вместе с экспертами.

Несмотря на заметное снижение средних процентных ставок по новым кредитам в прошлом году (с 29,3% годовых в январе до 19,4% в декабре), для большинства граждан они по-прежнему остаются слишком высокими. Именно этот фактор, согласно совместному исследованию Нацбанка и Альянса за финансовую доступность, стал основной причиной отказа от банковских займов: о нем заявили 45,7% респондентов. На втором и третьем месте — нежелание никому быть должными и нехватка денег для выплаты по кредитным обязательствам. Вместе с тем стабильное число белорусов по-прежнему регулярно берут в долг деньги у финучреждений. Для каких целей?

Сегодня среди кредитов, доступных на финансовом рынке страны, лидирует кредит на покупку товаров с рассрочкой платежа (45,4%). Доля займов на текущие расходы (потребительский кредит) превышает 31%. За последние четыре года, по наблюдению экспертов, эти доли на рынке поменялись: кредитных продуктов на потребительские нужды стало выдаваться меньше, а вот рассрочка платежа, напротив, становится более востребованной. Далее по популярности следуют кредиты на строительство жилья, на ремонт, на покупку автомобиля.

Напомним, сейчас все клиенты, желающие оформить заем, могут познакомиться со своей кредитной историей. Такая возможность появилась полтора года назад, когда Нацбанк начал применять общую скоринговую модель для оценки кредитной истории физлиц. Бесплатно такую информацию можно получить один раз в год по письменному заявлению. Начальник управления Кредитный регистр Национального банка Виктор Пленкин напоминает, что в кредитном регистре находится информация со всех банков, микрофинансовых организаций (МФО), в перспективе добавятся все лизинговые компании.

Оценивая результат полуторагодовой работы общей скоринговой модели, специалист обращает внимание: 56% кредитных отчетов, которые Нацбанк предоставлял пользователям в декабре прошлого года, шли уже со скоринговой оценкой (балл от 0 до 400). По словам Виктора Пленкина, эти данные не только интересны кредиторам, но и позволяют проанализировать рынок:

— Сегодня мы видим: начиная с 2014 года банки меняют свою политику и ужесточают требования к потенциальным кредитополучателям. Теперь займы выдаются клиентам, прошедшим более строгий отбор. Если раньше основная масса клиентов была с классом рейтинга В2, В3, то сейчас преобладает В1. Эффект от этого проявляется через определенный период, когда процент невозврата по выданным кредитам снижается, то есть долги возвращаются более дисциплинированно.

Тенденция смещения в более высокие классы идет со второй половины 2014 года. Оценивая класс рейтинга (с А по F), банкиры опираются на четкий критерий: по какому количеству кредитов произошла просрочка больше 90 дней в течение 12 месяцев после заключения договора. Максимальный показатель таких проблемных клиентов в стране был на уровне 4,1% в начале 2014-го. Сейчас эта цифра ниже и свидетельствует о том, что белорусские заемщики очень дисциплинированные, а реальное количество дефолтов по кредитам физлиц минимально и не угрожает банковской системе.

В то же время проблемные и неаккуратные клиенты есть. Например, у кредитного брокера Procredit.by их около 70%. Директор компании Игорь Лущик говорит, что в основном это люди, которым в банке по тем или иным причинам отказали в выдаче кредитов, у которых была или есть задолженность. Как правило, деньги чаще всего берутся на ремонт жилья, рефинансирование старых долгов, покупку автомобиля или недвижимости, а также на развитие бизнеса.

— Когда к нам приходит человек, которому банк не выдал заем, это не означает, что клиент испорчен. Причины могут быть совершенно разные: начиная от неаккуратного в плане платежей родственника и заканчивая недостаточной платежеспособностью. Однако основная масса наших клиентов — кредитозаемщики, у которых были просрочки по возврату долгов.

По словам Игоря Лущика, шанса получить новый заем тем, у кого висит старый долг и имеется конфликт с банком, нет. Однако юристы могут разработать дорожную карту для должников, которая помогает разрешить конфликт с финучреждением, исправить кредитную историю и получить новые деньги.

А вот у Виктора Пленкина другая позиция:

— Если банк кредит не дал, значит, и не надо. По одной простой причине: финучреждение отказывает не из вредности, оно считает деньги и оценивает вероятность возврата. Далеко не всегда клиенты могут объективно рассчитать свои силы и возможности. Если банк оценил вашу кредитоспособность и скоринговый балл и решил выдать не десять тысяч рублей, а, скажем, пять, то нужно это и считать возможным. Добиваться займа любыми способами не стоит. Зачастую после отказа со стороны банка человек может обращаться в незарегистрированные организации, которые, к сожалению, иногда работают по мошенническим схемам.

ТЕНДЕНЦИЯ.

Около 30% кредитополучателей обращаются за займами 1—2 раза в год, столько же — 1—2 раза в квартал. Каждый пятый берет в долг деньги почти каждый месяц, каждый шестой — ежемесячно.

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