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07:05 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Бельгийская компания приобрела контрольный пакет акций Ляховичского молочного завода

У Ляховичского молочного завода сменился основной собственник. Почти 70 процентов акций предприятия приобрела бельгийская компания B.S.A. International. Сумма сделки — 9,4 миллиона долларов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

С 2012 года 85 процентов акций завода принадлежат частным лицам и компаниям. Заместитель председателя Ляховичского райисполкома Татьяна Коцуба уточнила, что контрольный пакет перешел из одних рук в другие:

— Вопросы дальнейшего развития предприятия находятся в компетенции собственников. Местные власти рассчитывают, что завод и впредь будет успешно работать, осваивать новые виды продукции, создавать рабочие места.

На предприятии рассказали, что в Ляховичи уже прибыли специалисты из московского офиса компании. Они работают над внедрением международных стандартов финансовой отчетности. В понедельник на заводе ждут менеджеров по производству. Им предстоит определить, какую продукцию и под какими брендами будет выпускать предприятие.

Справка СБ.

Компания B.S.A. International является материнской компанией французской корпорации Groupe Lactalis S.A — одного из крупнейших производителей молочных продуктов. Годовой оборот Lactalis — около 20 миллиардов долларов. Компании принадлежат 230 заводов в 43 странах мира, а общая численность сотрудников — 75 тысяч человек.

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