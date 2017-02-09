Горящие туры угасают

Источник: AP 2016

Туроператоры, стремясь в кризис минимизировать риски, почти полностью отказались от продажи горящих туров — путевок, предполагающих значительную скидку при бронировании за несколько дней до вылета. Если раньше на них приходилось до 20% продаж, то теперь речь идет о единичных случаях.

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По словам участников рынка, на фоне продолжающегося два года кризиса на туристическом рынке из предложений туроператоров почти исчез так называемый формат горящих туров — путевок, продававшихся менее чем за неделю до предполагаемого вылета и предполагавших значительный дисконт от первоначальной цены.



Так, представитель компании «ОнлайнТур» Игорь Блинов отмечает, если до 2014 года на горящие туры приходилось около 15% продаж, то теперь их практически нет. «Соответствующие запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30−40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот», — поясняет он.



Похожие цифры называет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее оценкам, если в 2014 году на горящие туры приходилось 15−20% продаж, то теперь речь идет максимум о 3−5%. Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин также отмечает сокращение объемов горящих предложений. Но, по его словам, еще прошлым летом агентам удавалось находить такие туры в Грецию, на Крит и внутренние курорты.

Резкий рост популярности формата горящих туров начался в 2000-х годах. Пика сегмент достиг летом 2014 года

Тогда, готовясь к летнему сезону, многие крупные туроператоры переоценили будущий спрос организованных путешественников на поездки в Грецию. Впоследствии, не дождавшись существенного роста продаж, многие компании были вынуждены снижать цены.

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Все это спровоцировало массовый демпинг на туристическом рынке, который впоследствии назывался одной из основных причин произошедшей летом 2014 года череды банкротств и последовавшего за этим кризиса доверия на рынке организованного туризма.



Игорь Блинов называет в числе причин исчезновения горячих туров меняющиеся правила игры на рынке. «Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы», — объясняет он. Эксперт предполагает, что теперь понятие «горящие туры» несет в себе скорее маркетинговую нагрузку. Директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова тоже связывает отказ от формата с оптимизацией полетных программ туроператоров и их гарантий по покупке мест.

Сейчас “гореть” могут единичные предложения, например, если клиент в последний момент отказался от путешествия в силу чрезвычайных обстоятельств. И чтобы вернуть ему часть суммы, оператор или агенты могут перепродать эту путевку как горящую Татьяна Белова Директор департамента развития агентской сети BSI Group