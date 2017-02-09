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10:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Горящие туры угасают

Туроператоры меняют формат работы.

Источник: AP 2016

Туроператоры, стремясь в кризис минимизировать риски, почти полностью отказались от продажи горящих туров — путевок, предполагающих значительную скидку при бронировании за несколько дней до вылета. Если раньше на них приходилось до 20% продаж, то теперь речь идет о единичных случаях.

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По словам участников рынка, на фоне продолжающегося два года кризиса на туристическом рынке из предложений туроператоров почти исчез так называемый формат горящих туров — путевок, продававшихся менее чем за неделю до предполагаемого вылета и предполагавших значительный дисконт от первоначальной цены.

Так, представитель компании «ОнлайнТур» Игорь Блинов отмечает, если до 2014 года на горящие туры приходилось около 15% продаж, то теперь их практически нет. «Соответствующие запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30−40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот», — поясняет он.

Похожие цифры называет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее оценкам, если в 2014 году на горящие туры приходилось 15−20% продаж, то теперь речь идет максимум о 3−5%. Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин также отмечает сокращение объемов горящих предложений. Но, по его словам, еще прошлым летом агентам удавалось находить такие туры в Грецию, на Крит и внутренние курорты.

Резкий рост популярности формата горящих туров начался в 2000-х годах. Пика сегмент достиг летом 2014 года

Тогда, готовясь к летнему сезону, многие крупные туроператоры переоценили будущий спрос организованных путешественников на поездки в Грецию. Впоследствии, не дождавшись существенного роста продаж, многие компании были вынуждены снижать цены.

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Все это спровоцировало массовый демпинг на туристическом рынке, который впоследствии назывался одной из основных причин произошедшей летом 2014 года череды банкротств и последовавшего за этим кризиса доверия на рынке организованного туризма.

Игорь Блинов называет в числе причин исчезновения горячих туров меняющиеся правила игры на рынке. «Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы», — объясняет он.

Эксперт предполагает, что теперь понятие «горящие туры» несет в себе скорее маркетинговую нагрузку. Директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова тоже связывает отказ от формата с оптимизацией полетных программ туроператоров и их гарантий по покупке мест.

Сейчас “гореть” могут единичные предложения, например, если клиент в последний момент отказался от путешествия в силу чрезвычайных обстоятельств. И чтобы вернуть ему часть суммы, оператор или агенты могут перепродать эту путевку как горящую
Татьяна БеловаДиректор департамента развития агентской сети BSI Group

Майя Ломидзе добавляет к перечню причин отсутствие на текущем рынке массовых туристических направлений, например Египта, и снизившуюся комиссию турагентов: если раньше по горячим турам ее размер мог доходить до 30%, сейчас речь идет не более чем о 12−13%.

В то же время, госпожа Ломидзе допускает, что предстоящим летом число горящих предложений в портфелях туроператоров может возрасти с учетом востребованности в этот период массовых сезонных направлений. Дмитрий Малютин предполагает, что рост сегмента может начаться после возвращения на массовый рынок Египта.

Гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная настроена иначе: ждать от туроператоров массового демпинга, предполагающего в любом случае роста предложения горящих туров, уже не стоит. Рынок сильно изменился, поясняет госпожа Подгорная, и компании уже не готовы так рисковать и работать себе в убыток, как это было до 2014 года.

Александра Мерцалова

Комментарии
9
А Б
Кризис на рынке потребления туристических услуг образовался в результате неустанной, дённой и нощной заботы власти о всестороннем повышении благосостояния народа, в результате чего его доходы значительно снизились. А если подумать - нужно ли гражданам РФ вообще выезжать за рубеж? Вряд ли, а то вдруг смогут лично увидеть, как загнивает проклятый Запад.
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Гелла Шубина
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эльшат мехтиев
Нет лишних денег, чтобы вот взять и сорваться...Страна беднеет и не замечать это Преступление. А звоночков много...Карточки, рост задолженности по кредитам, в Подмосковье точно земля в 2 раз упали . Жилья на продажу забито на всех сайтах. Половина из жилья на продажу тоже в кредитах и ипотеках. Путин займись страной.
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