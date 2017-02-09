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03:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Логотип «Наш выбор 27» появился на хабаровской водке

Изображение разместили на этикетке с обратной стороны бутылки.

Источник: Губерния онлайн

Хабаровский ликеро-водочный завод начал размещать на своей продукции эмблему «Наш выбор 27», сообщает портал «Губерния». Черно-белую картинку с истребителем, свидетельствующую о качестве продукции, можно найти на обратной стороне бутылок с водкой.

«С удовольствием присоединились к этому проекту, потому что наша продукция из без того известна в крае, а если у нее на упаковке будет еще и отличительный знак, то это только поможет ее узнаваемости. Черно-белый [истребитель] пока на контрэтикетке, потому что он для нас наиболее быстрый в исполнении. То есть не надо менять способы изготовления и краски подбирать», — сказала генеральный директор АО «Ликеро-водочный завод “Хабаровский”» Татьяна Лось.

Если изображение самолета на продукции поможет повысить продажи, то логотип на бутылках сделают цветным и увеличат.

Кроме ликеро-водочного завода маркировать свою продукцию по-новому на этой неделе стал еще один производитель — компания, специализирующаяся на производстве колбасных изделий. Остальным предпринимателям еще предстоит использовать запасы старой упаковки, прежде чем пускать в ход новую.

В рамках продвижения проекта «Наш выбор 27» краевые власти ведут переговоры с крупными магазинами, которые пока не могут разместить продуктовый бренд на своих прилавках.

«Есть определенные сложности, потому у крупных сетей есть единое пространство, свой фирменный стиль. Сейчас ведется работа, чтобы вписать туда этот логотип. Кто-то делает аудиоролики, баннеры на фасад, то есть обратная связь идет», — прокомментировала руководитель проекта «Наш выбор 27» Екатерина Чабан.

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