Логотип «Наш выбор 27» появился на хабаровской водке
Изображение разместили на этикетке с обратной стороны бутылки.
Изображение разместили на этикетке с обратной стороны бутылки.
Хабаровский
«С удовольствием присоединились к этому проекту, потому что наша продукция из без того известна в крае, а если у нее на упаковке будет еще и отличительный знак, то это только поможет ее узнаваемости.
Если изображение самолета на продукции поможет повысить продажи, то логотип на бутылках сделают цветным и увеличат.
Кроме
В рамках продвижения проекта «Наш выбор 27» краевые власти ведут переговоры с крупными магазинами, которые пока не могут разместить продуктовый бренд на своих прилавках.
«Есть определенные сложности, потому у крупных сетей есть единое пространство, свой фирменный стиль. Сейчас ведется работа, чтобы вписать туда этот логотип.