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04:21 (мск), источник: Newslab.ru

Управляющая компания опровергла размер долга перед «Красноярскэнергосбытом»

В управляющей компании «Космос плюс» прокомментировали информацию о многомиллионных долгах перед «Красноярскэнергосбытом».

В управляющей компании «Космос плюс» прокомментировали информацию о многомиллионных долгах перед «Красноярскэнергосбытом». Недавно появилось сообщение о том, что «Космос плюс» задолжала энергосбытовой компании 11,4 млн рублей. Сумма задолженности якобы сформировалась в период с января по декабрь 2016 года.

В УК пояснили, что задолженность действительно есть, но суммы представлены неверные.

«На 31 января наша задолженность составляет 9,5 млн рублей, но никак не 11,4. В “Красноярскэнергосбыте” нам сообщили, что в январе суд вынес решение взыскать более 4,5 млн рублей. На самом деле есть решение от 2016 года взыскать 1,7 млн рублей, и эту сумму мы полностью выплатили 27 января. У нас есть еще одно решение, по которому задолженность за электроэнергию составляет 2,8 млн рублей, а не 4,5, как заявляют в энергосбытовой компании. При этом решение суда даже не успело вступить в силу», — рассказали в «Космос плюс».

Отличаются и другие суммы. Например, в связи просрочкой платы за электроэнергию с управляющей компании уже на сегодняшний день, помимо основной суммы долга, взыскано 633 тыс. рублей неустойки, а не 670 тыс., как сообщалось ранее. Около 35 тыс. УК заплатила за судебные расходы, в то время как «Красноярскэнергосбыт» называет сумму в 72 тыс. рублей.

«Космос плюс» обслуживает 30 домов, расположенных в Советском, Центральном и Железнодорожном районах Красноярска. Долг потребителей за коммунальные ресурсы составляет 41 млн рублей.

Из них 15 млн — это долги за электроэнергию. Основными должниками являются жители Взлетки. Сейчас специалисты компании работают с должниками и гасят задолженность перед «Красноярскэнергосбытом». Все пени и неустойки будут взысканы с неплательщиков в полном объеме. Кроме этого, согласно законодательству, управляющая компания имеет право ограничить для неплательщиков предоставление коммунальных услуг.

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