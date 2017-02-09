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06:48 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Сибири могут объявить чрезвычайную ситуацию из-за лесного вредителя

Прожорливая бабочка-шелкопряд поражает рекордные площади лесов в регионах.

Режим ЧС могут ввести в регионах Сибири для истребления расплодившегося шелкопряда.

В Сибири могут ввести режим ЧС для борьбы с лесным вредителем — шелкопрядом. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Рослесхоза Иван Валентик во время своего визита в Новосибирск.

По данным проведенного специалистами мониторинга, шелкопрядом поражено уже свыше 1,3 млн га лесов в Сибири. Так остро проблема не возникала с 90-ых годов, когда последний раз была развернута масштабная борьба с лесным шелкопрядом.

Эпидемия охватила четыре региона: в Красноярском крае заражено 803,8 тыс. га; в Томской области — 474,8 тыс. га; в Кемеровской области — свыше 38,8 тыс. га; в Иркутской области — свыше 28,1 тыс. га. В Новосибирской области тоже замечена «монашенка» — разновидность лесной бабочки вредителя. При этом во многих регионах внушительные площади очагов сибирского шелкопряда расположены в прибрежной зоне рек, где в соответствии с законодательством запрещено использование химических препаратов.

«Бурному размножению шелкопряда способствовала погода — во многих регионах Сибири два года подряд было засушливое лето», — пояснил Иван Валентик.

Для борьбы с прожорливым насекомым применяют несколько методов, в том числе и химические препараты. «Возможно будет рационально ввести единый, межрегиональный режим, чтобы провести все процедуры, обработки, достичь максимальной эффективности», — отметил руководитель Рослезхоза в Новосибирске.

Режим ЧС позволит упростить конкурсные и закупочные процедуры, получить финансирование.

Стоимость полного истребления шелкопряда в Сибири оценивается в 1,3 млрд рублей, тогда как регионы в 2017 году запланировали направить на эти цели 300 млн рублей. Часть средств будет выделена из резервного фонда Рослесхоза.

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