Реконструкция улицы Краснореченской в Хабаровске не прекращается и зимой

Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.

В Хабаровске продолжается реконструкция улицы Краснореченской. Такое поручение дал глава города Александр Соколов. Так, в холодное время года специалисты занимались переносом контактных сетей, отсыпкой «дорожной одежды», которая позволить расширить проезжую часть, установкой опор освещения и уборкой зеленых насаждений, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

«Все эти работы позволят нам в конце 2017 года закончить участок от улицы Бийской до улицы Богачева. Мы прирастем почти тремя километрами расширенной, благоустроенной улицы Краснореченской. Будет выделена отдельная полоса для движения общественного транспорта, построены тротуары и велосипедные дорожки, установлены подпорные стенки и обустроены автобусные остановки. Конечно же, поменяем старые светофоры на новые, светодиодные», — отметил Олег Гроо.

В этом году у дорожников большие планы. По словам Олега Гроо, город вошел в федеральную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской агломерации. В ее рамках консолидируются бюджеты нескольких уровней: собственно, федерального, краевого и городского. Общая сумма, на которую рассчитывают дорожники в результате утверждения программы — более 1,2 миллиарда рублей.

«Сейчас ведется большая подготовительная работа. Разрабатывается проектно-сметная документация. Как только закончатся все согласования, мы приступим к работе. В планах построить пять дорог к ТОСЭРам. Появится связь от границы “Авангарда” до улицы Новой. Сама улица будет приведена в нормативное состояние. Проведем ремонтные работы на улице Суворова — от проспекта 60-летия Октября до Производственной, а также на двух участках к восточной границе ТОСЭР “Ракитное” и на участке к предполагаемой объездной дороге города», — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска Олег Гроо.

Часть средств от программы дорожники намерены израсходовать на реконструкцию улицы Краснореченской. Главная задача программы заключается в том, чтобы в Хабаровске появились обновленные, отвечающие всем нормам безопасности, современные дороги. На эти цели будет направлено более 313 миллионов рублей, что позволит отремонтировать 32 улицы города. Общая протяженность дорог, которые обновят, составляет почти 30 километров. Всего около 40% дорог Хабаровска специалисты должны привести в нормативное состояние до 2025 года.