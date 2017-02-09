Бензин в Новосибирске вырос в цене на 6%
Бензин в Сибири за год значительно подорожал. По данным Новосибирскстата, на шесть процентов.
Бензин в Сибири за год значительно подорожал. По данным Новосибирскстата, на шесть процентов.
Больше всего за топливо платят в Забайкальском крае. За литр девяносто второго, как и дизельного топлива, — тридцать восемь с половиной рублей.
Самый дешевый по Сибири бензин в Республике Алтай. Там за девяносто второй в среднем отдают: тридцать три рубля тридцать три копейки. В нашем регионе он — на 60 копеек дороже.