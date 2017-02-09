Общественный совет для контроля тарифов монополий создают в НСО

Основная цель межотраслевого совета — сделать прозрачнее формирование тарифов на электричество, тепло, воду, газ, железнодорожные перевозки перевозки и почтовые услуги. В совет приглашаются эксперты с опытом общественной работы. Кандидатуры рассмотрят депутаты Заксобрания, члены Общественной палаты Новосибирской области и глава региона. Именно прямое взаимодействие с губернатором, говорят общественники, позволит донести позицию потребителей до всех уровней власти.

— Это общественный контроль тарифного регулирования. Ключевой момент — взаимодействие органов исполнительной власти, потребителей и естественных монополий. Поскольку губернатор входит в соответствующие федеральные структуры, это именно тот инструмент влияния на деятельность естественных монополий, — говорит сопредседатель Общественной палаты Новосибирской области Юрий Бернадский.