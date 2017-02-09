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08:00 (мск), источник: РБК

ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей»

Кредитная организация занимала 254 место в банковской системе России.

Источник: Reuters

Решение принято в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы.

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Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов кредитной организации «приводит к полной утрате его собственных средств (капитала)», отмечается в сообщении Банка России.

При этом банк не исполнял требования о создании необходимых резервов на возможные потери, а также представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

Банк «Енисей» является участником системы страхования вкладов. Согласно отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 января текущего года занимал 254 место в банковской системе России.

Комментарии
4
эльшат мехтиев
Слив Енисея произведён успешно!
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эльшат мехтиев
Олень лесной, ему видней!)
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А Б
Зачистка банковской системы РФ закончится тогда, когда останется не более 150 - 200 банков. Такое указание дал Набиуллиной непосредственно ВВП.
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