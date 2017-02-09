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06:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

ЦБ отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей»

По данным регулятора, банк проводил «высокорискованную кредитную политику».

Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Документ на проведение банковских операций аннулирован 9 февраля. Решение принято в связи с «неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России».

По данным ЦБ, «Енисей» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

Согласно приказу ЦБ, в банке «Енисей» назначена временная администрация. Новое руководство будет работать до тех пор, пока не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора.

Поскольку красноярский банк являлся участником «Системы страхования вкладов», все обязательства перед населением будут выполнены. Вкладчики банка получат до 100% своих активов, но не более 1,4 млн рублей на человека.

Согласно данным отчетности на 1 января 2017 года, по величине активов ПАО АКБ «Енисей» занимал 254 место в банковской системе РФ.

Ранее ЦБ уже вводил финансовые ограничения в отношении красноярского банка. Однако представители кредитного учреждения обжаловали решение в суде, заявив, что меры негативно скажутся на работе «Енисея».

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