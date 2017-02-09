Чем вызваны колебания тенге?
С 1 января этого года тенге к доллару укрепился более чем на 10 тенге.
С 1 января этого года тенге к доллару укрепился более чем на 10 тенге.
Во вторник, 7 февраля, американская валюта и вовсе достигла 321,8 тенге, по данным Нацбанка. Это самое низкое значение доллара с середины декабря 2015 года. Вчера, 8 февраля, средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи составил 324,77 тенге, укрепившись на 1,5 тенге. Это, скорее всего, связано с психологическим фактором, так как цена на нефть уже упала ниже $55 за баррель.
«Когда нефть дорожает и дешевеет, то участники рынка достаточно быстро реагируют на это, в результате чего изменяется курс», — пояснил нам Мурат Темирханов, член правления Halyk Finance.
В целом, по его словам, если среднегодовая цена на нефть будет $55 за баррель, то, вероятно, что средний курс тенге к доллару может составлять 330±10 тенге, которые будут отражать рыночные колебания в зависимости от спроса/предложения.
Мы считаем, что каких-либо факторов для девальвации тенге не будет. Были страхи, что рубль будет девальвировать из-за того, что Минфин РФ начал интервенции, но даже по самым грубым оценкам он может ослабнуть на 10%. В России уже начали осуществлять интервенции, но никаких серьезных изменений не последовало. Мы считаем, что если только цена на нефть выскочит за $60 за баррель, тогда возможно более серьезное укрепление тенге.
Также он напомнил, что на курс тенге оказывают влияние рыночные факторы. «Наш рынок достаточно мал, и в случае, к примеру, если
Айвар Байкенов, директор департамента управления активами «Казкоммерц Секьюритиз», в целом пояснил, что укрепление тенге носило временный характер. Это, по его словам, было связано с двумя факторами.
Первый — благоприятная и спокойная ситуация на рынке нефти, где происходят минимальные колебания цен в узком диапазоне $55−57 за баррель.
Второй — крупные налоговые выплаты, в частности, оплата КПН по итогам 2016 года. К тому же в феврале свои отдельные налоги оплачивают экспортеры сырья. Оба фактора в скором времени утратят свое влияние. Налоговый период закончится, а у нефти есть перспективы для падения, учитывая динамичное восстановление сланцевого сектора в США.
Причин для дальнейшего роста цен на нефть пока нет, при этом есть вероятность их снижения до $50−53 за баррель. Также аналитик назвал еще три фактора, которые могут сыграть не в пользу национальной валюты в краткосрочной перспективе:
Второй фактор — смягчение казахстанской
Богдан Зварич, аналитик группы компаний «ФИНАМ», подчеркнул, что основным фактором для тенге была и продолжит оставаться динамика цен на нефть. «А здесь еще возможен рост и достижение нефтью марки Brent отметки $60 за баррель, чему способствуют договоренности по снижению добычи, достигнутые в рамках ОПЕК+. Это в свою очередь может поспособствовать укреплению тенге», — пояснил аналитик «ФИНАМ».
Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари», напомнила, что тенге взял курс на укрепление в паре с долларом еще в середине ноября 2016 года. По ее словам, за это время и по настоящий момент тенге вырос на 6,19%, что в условиях рыночной волатильности выглядит не таким уж и серьезным подъемом.
Тем не менее среднесрочная перспектива складывается пока в пользу дальнейшего умеренного укрепления позиций национальной валюты РК, но только в том случае, если поддержка в виде дорогой нефти остается актуальной.
«Без опоры на сырье шансов на подъем у тенге мало. В