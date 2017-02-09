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07:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Четверть украинцев, уехавших на заработки, работают в России — опрос

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Четверть украинцев, выехавших из страны на заработки, работают в России, больше всего жителей Украины едут в поисках работы в Польшу, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованных в среду.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ранее замглавы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на территории России находятся около 3 миллионов украинцев.

«Больше всех опрошенных выезжали на работу в Польшу — 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% — в Италии, остальные — в других странах, в основном, Западной Европы. Почти 30% респондентов отказалась отвечать на этот вопрос», — говорится в исследовании.

Согласно данным опроса, почти половина (43%) украинцев работают в сфере строительства и ремонта, 23% респондентов — на сельскохозяйственных работах, 10% опрошенных — в работах по дому, а по 3% ответивших имели опыт работы в компьютерной сфере, уходу за детьми, ресторанном бизнесе. Лишь 1% респондентов заявили, что работают уборщиками.

Большинство работающих украинцев в России заняты в сфере строительства и ремонта, а в странах ЕС — на сельскохозяйственных работах и в сфере работы по дому. В опросе отмечается, что 35% респондентов работают за рубежом официально, 61% опрошенных — неофициально и 4% не ответили.

В опросе, который проходил 1—10 декабря, приняли участие 436 респондентов, которые работали за рубежом в течение последних пяти лет, статистическая ошибка не превышает 5%.

Напомним, в связи с нехваткой рабочей силы на предприятиях республики правительство Чехии в среду приняло решение об увеличении ежемесячной квоты на прием граждан Украины до 800 человек.

Комментарии
2
Александр
Молодые ребята Сила нации покидают страну Разрушаются семьи. Возвращаться не хотят Возьмитесь за ум правители Скоро сами пойдёте в поле картошку копать Разве можно так жить?
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Александр
Чему радоваться
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