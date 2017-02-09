МВФ повысил прогноз роста экономики Казахстана в 2017 году сразу на 1,9 п.п

«Ожидается, что рост экономики ускорится в 2017 году и в среднесрочной перспективе. Предполагается, что рост экономики в 2017 году достигнет 2,5%, а ненефтяные отрасли должны расти на 4% к 2021 году», — говорится в сообщении фонда.

На росте положительно сказываются увеличение производства нефти и структурные реформы, уточнили в фонде. При этом сохраняется значительная неопределенность с экономическим ростом из-за зависимости экономики страны от цен на ресурсы.