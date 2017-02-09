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07:46 (мск), источник: Sputniknews.kz

МВФ повысил прогноз роста экономики Казахстана в 2017 году сразу на 1,9 п.п

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Международный валютный фонд 8 февраля повысил прогноз роста экономики Казахстана в 2017 году с 0,6%, прогнозировавшихся в октябре, до 2,5%, пишет РИА Новости.

Источник: Sputniknews.kz

«Ожидается, что рост экономики ускорится в 2017 году и в среднесрочной перспективе. Предполагается, что рост экономики в 2017 году достигнет 2,5%, а ненефтяные отрасли должны расти на 4% к 2021 году», — говорится в сообщении фонда.

На росте положительно сказываются увеличение производства нефти и структурные реформы, уточнили в фонде. При этом сохраняется значительная неопределенность с экономическим ростом из-за зависимости экономики страны от цен на ресурсы.

«Казахстан по-прежнему выдерживает трудности, связанные с более низкими ценами на нефть и более низким ростом в России, Китае и Европе. Реакция властей — таргетированная бюджетная поддержка, коррекция обменного курса валюты, укрепление управления ликвидностью и структурные реформы, сосредоточенные на бизнес-климате и государственном администрировании — помогли стабилизировать ситуацию. Хотя экономический рост замедлился в 2016 году, ожидается его оживление в 2017 году», — говорится в сообщении.

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