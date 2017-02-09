В «Укроборонпроме» купили российские двигатели для БТР по завышенной цене — СМИ

Об этом говорится в расследовании Следствия. Инфо, передает ТСН.

По информации журналистов, молдавско-украинская компания купила на российском заводе КАМАЗ 20 двигателей и на двух грузовиках ввезла их в Молдову. Там эти двигатели перепродали другой молдавской компании «Автопрезент», эта фирма перепродала третьей, немецкой, и уже потом двигатели были проданы в Украину.

«Укринмаш» купил двигатели по 15 тысяч долларов за единицу. Журналисты выяснили, что в Молдове комплектующие готовы были продать не дороже 10 тысяч евро, включая НДС.

В сюжете сообщается, что через учредителей одна из компаний-посредников — молдавская фирма «APROTEHPRO» — связана с братьями Бабенко, которые входят в ближнее окружение экс-нардепа «Батькивщины» Александра Дубового.

Журналисты Слідства. Інфо также отмечают, что на работу «Укроборонпрома» влияет народный депутат Сергей Пашинский, возглавляющий парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Александр Дубовой — давний друг Пашинского. Недавно их видели вместе, когда они выходили из Администрации президента.