В Уфе за прошлый год были отремонтированы дома для 13 тысяч жителей Черниковки

Больше чем в половине из отремонтированных зданий были приведены в порядок системы водоснабжения, в 19 — выполнен ремонт кровли, в 13 -фасада, в 11 — электроснабжения, в 1 -теплоснабжения. Еще в одном доме провели ремонт фасада с утеплением за счет городского бюджета.

Всего за счет капитального ремонта 13788 человек улучшили условия проживания. В 2017—2019 годах планируется отремонтировать еще 251 дом. Только в 2017 — 69 жилых домов.