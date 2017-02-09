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07:47 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстане оказался самый дешевый среди стран Европы бензин

Казахстан в очередной раз назвали страной с самым дешевым бензином среди стран Европы.

Источник: Nur.kz

Стоимость литра 95-го бензина, согласно данным таблицы, у нас составляет 26,5 рубля (145,4 тенге).

На второе место поднялась Белоруссия, здесь литр бензина стоит 36,6 рубля (200,8 тенге).

Россия расположилась на третьем месте с ценой 38,6 рублей (211,8 тенге).

В нашей стране за год цены на бензин и дизельное топливо выросли примерно на 5%, что соответствует уровню инфляции.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту по-прежнему продается в Нидерландах — 99,7 рублей (547 тенге) за литр.

По сравнению с Казахстаном, в Нидерландах бензин стоит дороже почти в 4 раза.

На второе место по дороговизне бензина опустилась Греция, где литр топлива обойдется в 98,6 рублей (541 тенге).

Практически столько же придется заплатить автолюбителям в Италии и Норвегии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане выросли цены на бензин АИ-92.

В августе 2016 года российские эксперты также назвали Казахстан страной с самым дешевым бензином и дизельным топливом среди стран Европы.

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