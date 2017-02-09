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07:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область готова перейти к системе жесткой утилизации коммунальных отходов

25 регионов выразили готовность к переходу на новую систему обращения с отходами.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область вошла в число 25-ти регионов России, выразивших готовность к переходу на новую систему обращения с отходами. Об этом глава Минприроды России Сергей Донской проинформировал в письме, направленном в федеральное правительство. Государственная политика в области экологического развития Российской Федерации предполагает раздельный сбор отходов, жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию, поэтапное введение запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

Как отметил министр, среди таких регионов — Республика Бурятия и Чувашия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Омская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Челябинская области, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.

«Для перехода к новой системе обращения с отходами в перечисленных субъектах, за исключением Московской и Кировской областей, утверждены территориальные схемы, осуществляется подготовка к отбору регионального оператора по обращению с ТКО», — говорится в письме.

Напомним, разработанные Минприроды России поправки в закон «Об отходах производства и потребления», принятые в конце 2014 года, позволяют установить правовые основы эффективной системы управления. В частности, они позволяют внедрить новые инструменты экономического стимулирования, сформировать финансовые потоки для строительства и развития инфраструктуры по обращению с отходами, сформировать замкнутые циклы обращения с отходами, обеспечивающие их возврат в хозяйственный оборот и поэтапное сокращение захоронения.

Сергей Донской отметил, что в рамках реализации закона важной задачей является формирование системы регионального управления твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Напомним, председатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов заявил, что ухудшается экосистема Байкала, в частности, не решена проблема утилизации отходов жизнедеятельности населения. В рамках заседания Общественного совета при Минприроды России с представителями ОП было предложено проанализировать эффективность федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы».

Минприроды надеется решить проблему загрязнения Байкала строительством очистных сооружений в Улан-Удэ. Региональные власти оценивают стоимость проекта в 2,7 млрд рублей — эти деньги планируют получить из ФЦП.

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